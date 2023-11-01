غير أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن أسماء الجنود الإسرائيليين التسعة الذين قتلوا في مواجهات في شمال قطاع غزة وسط العملية البرية المستمرة للجيش الإسرائيلي، كما كشف عن أعمارهم وأماكن إقامتهم.

وبذلك يرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي إلى 320 جنديا، بحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي.

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود بجروح خطيرة، وقال إن جنديين من الكتيبة 77 وثالث من كتيبة تسابار وجندي آخر من كتيبة روتم أصيبوا بجروح خطيرة، بحسب صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية.

وأشارت الصحيفة إلى القتلى والجرحى سقطوا جراء هجوم بواسطة صاروخ مضاد للدبابات.

وأمس الثلاثاء، أصيب 4 جنود إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على مركبة مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي تقل جنودًا من لواء غفعاتي في شمال قطاع غزة.