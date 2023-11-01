وقال "حزب الله" إن الاستهداف أسفر عن تدمير الدبابة، وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان يتعلق بالاستهداف الذي نفذه "حزب الله".

وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق يعقوب ناغال، قد قال يوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يقوم ببناء منطقة عازلة على بعد 4-5 كيلومترات، على حدوده الشمالية مع لبنان، دون أن يقدّم أي تفاصيل أخرى حول تلك المنطقة.

وشهد الإثنين استهداف "حزب الله" مواقع عسكرية إسرائيلية، في مقابل قصف مدفعي وغارات جوية وإطلاق متواصل للقنابل الفسفورية والحارقة من الجانب الإسرائيلي.

ودخل "حزب الله" وفصائل فلسطينية أخرى تعمل انطلاقا من لبنان على خط المواجهة مع إسرائيل، منذ بدء هجومها العسكري على قطاع غزة قبل أكثر من 3 أسابيع.