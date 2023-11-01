وكشف أبو عمر أن "أول دفعة مقرر عبورها الأربعاء تضم 81 من الجرحى ذوي الإصابات الخطيرة ومن يحتاجون لرعاية طبية خاصة لم تعد تتوفر في مستشفيات قطاع غزة بسبب القصف والحصار".

ونوّه إلى أنه سيتم تقرير موعد عبور الدفعات التالية من الجرحى بالتنسيق مع الجانب المصري بعد الانتهاء من عبور أول دفعة وتسكينهم بالمستشفيات المصرية.

وشدد على أنه "ليست هناك أية تعليمات بخصوص عبور الأجانب ومزدوجي الجنسية، فقط عبور بعض الجرحى".

وأضاف أبو عمر: "استمرارا لإدخال شاحنات المساعدات، تم الثلاثاء دخول عدد 83 شاحنة عبر معبر رفح البري وتسلمها الجانب الفلسطيني، وتمثل الدفعة التاسعة".

وأوضح أن إجمالي عدد الشاحنات التي تم دخولها لقطاع غزة منذ بدء التصعيد وإعادة فتح المعبر بلغ 240 شاحنة، مشيرا إلى عدم دخول أي شاحنات وقود بعد.

تجدر الإشارة إلى أنه لا تزال هناك المئات من شاحنات المساعدات المتوقفة أمام معبر رفح في الجانب المصري تنتظر الدخول لقطاع غزة، وتضم شاحنات ضمن قافلة مساعدات مصرية وأخرى دولية وصلت عبر مطار العريش في شمال سيناء.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الأمم المتحدة تعتبر عدد شاحنات المساعدات التي تدخل لغزة منذ إعادة فتح معبر رفح محدودا جدا، وطالبت "بدخول 100 شاحنة يوميا لإغاثة 2.4 مليون نسمة هم سكان القطاع المحرومون من كل شيء".