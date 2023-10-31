قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، رياض منصور إنه تم العمل منذ بدء الحرب في غزة على إنجاز 3 أهداف ذات طبيعية إنسانية وهي وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات، ووقف التهجير القسري ضد أهلنا.