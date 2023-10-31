وتابعت: "قوات الجيش الإسرائيلي وآلياتها موجودة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي دمر مركز الفلاح للرعاية الأولية بمنطقة تل الهوا غرب غزة، الذي يخدم 50 ألف نسمة ويقدم خدمات الكشف الطبي ورعاية المرضي المزمنين والأمومة والطفولة والتطعيمات والخدمات المخبرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة.

وقال أدرعي إن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة أصدر أمرا الثلاثاء تضمن التأكيد على تحقيق النصر على حماس مهما طال القتال وبغض النظر عن صعوبته.

وقال إن الجيش الإسرائيلي سيحارب في الأزقة، وفي الأنفاق، وأينما لزم الأمر حتى يتم القضاء على حماس.