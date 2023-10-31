وأضاف: "حزب الله يشكل تهديدا أكبر بكثير من حماس فهو أقوى بعشر مرات، قوة رضوان جسم يتم تدريبه فقط ليفعل ما فعلته حماس في الجنوب، أن يأتي ويدخل، ويحتل البلدات الإسرائيلية في الشمال".

وتابع: "إذا اتخذنا إجراءات وقائية، فمن الممكن مباغتة قوة رضوان بهجوم، وسحق 70 إلى 80 بالمئة من قدراتها، وبالتالي الإضرار برغبتها في القيام بذلك".

وأضاف: "يجب عدم القتال في الأنفاق تحت الأرضية في قطاع غزة، يجب أن نكثّف الضغط لنجبر مسلحي حماس على الخروج منها على سطح الأرض، وبعد ذلك تصفيتهم واحدا واحدا".

وشهد الإثنين استهداف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية، في مقابل قصف مدفعي وغارات جوية وإطلاق متواصل للقنابل الفسفورية والحارقة من الجانب الإسرائيلي.

ودخل حزب الله وفصائل فلسطينية أخرى تعمل انطلاقا من لبنان على خط المواجهة مع إسرائيل، منذ بدء هجومها العسكري على قطاع غزة قبل أكثر من 3 أسابيع.