وردا على سؤال بشأن إطلاق مسيرات في اتجاه مدينة إيلات في جنوب إسرائيل، قال مسؤول حوثي لوكالة فرانس برس إن "هذه المسيرات تابعة للجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء"، التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران منذ العام 2014.

وأكد: "نحن جزء من محور المقاومة"، مضيفا: "أننا نشارك بالقول وبالكلمة وبالمسيرات".

وأشار إلى أنه "محور واحد وهناك تنسيق يجري وغرفة عمليات مشتركة وقيادة مشتركة لكل هذه العمليات"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن نترك لهذا العدو المتغطرس الصهيوني أن يقتل في أهلنا بدون رقيب".

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في وقت سابق بـ"اختراق طائرة معادية" أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في منتجع إيلات المطلّ على البحر الأحمر.

وفي تصريح تلفزيوني آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إنه "لا يوجد تهديد في هذه المنطقة ولا خطر".

والجمعة الفائت، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الحوثيين بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار نحو جنوب إسرائيل، التي اعترضت "أهدافا معادية".