فما هي أنواع الأسلحة التي سيلجأ إليها كل طرف؟

لا شك أن مصادر تسليح إسرائيل أكثر تنوعاً وأشمل، ومن أهم أسلحتها دبابات القتال الرئيسية لدى جيشها وهي "ميركافا" أي المركبة الحربية باللغة العبرية.

وهي قادرة على اعتراض الصواريخ المضادة للدبابات قبل وصولها، ويمكنها إطلاق النار على الأهداف المتحركة.

تيدي بير.. جرافة المليون دولار

السلاح الثاني هو جرافة "تيدي بير" وهي آلة عسكرية تعتمد عليها إسرائيل بشكل كبير وهي باهظة الثمن بما يزيد عن مليون دولار.

قادرة على التصدي للنيران والقذائف وامتصاصها ومزودة بمدافع رشاشة وأجهزة نشر دخان وقاذفات يدوية.

يمتلك الجيش الإسرائيلي حالياً نحو 100 منها، إلا أنها قد تكون هدفاً سهلاً لحماس نظراً لبطء تنقلها.

إيتان.. "قاهرة الصواريخ"

إيتان" أحدث مدرعات إسرائيل المعروفة بقاهرة الصواريخ.

تحارب لأيام متواصلة دون انقطاع. هي ناقلة جنود ويمكنها أن تحمل على متنها 12 جندياً وتوفر تقنياتها رؤية ليلية للجنود وهي مزودة بموقع لإطلاق الصواريخ ومؤمنة من الصواريخ المضادة للمدرعات.

صواريخ حماس.. صناعة محلية يتراوح مداها بين 10 و80 و160 كم

أما بالنسبة لحماس، فصناعتها تنقسم بين محلية بجزء كبير منها وأخرى إيرانية أو روسية.

تمتلك حماس مصانع محلية لإنتاج الصواريخ يتراوح مداها بين 10و80 و160 كم.

دوشكا.. رشاشات سوفيتية قديمة

ولدى حماس رشاشات سوفيتية قديمة من طراز دوشكا، تم تعديلها وتجهيزها لتناسب شاحنة صغيرة ويشغل الرشاس شخص واحد، وهي مصممة لاختراق المركبات والطائرات العسكرية خاصة المروحيات.

كورنيت.. صواريخ روسية الصنع مضادة للدبابات

السلاح المهم لدى حماس هو أيضاً صواريخ كورنيت الروسية المضادة للدبابات وأثبتت تلك الصواريخ الموجهة بالليزر فعاليتها ضد دبابات ميركافا الإسرائيلية.

طائرات مسيرة.. استهداف الدبابات والآليات الإسرائيلية

ومنذ بداية المعركة استخدمت حماس أيضا الطائرات المسيرة في معركتها مع القوات الإسرائيلية، وصنّعت الحركة مسيرات الزواري التي بإمكانها حمل أسلحة مثل الصواريخ أو القنابل الصغيرة، ويتم فيها استهداف الآليات والمواقع العسكرية

الياسين.. قديفة ذات قدرة تدميرية عالية

الأهم بالنسبة لكتائب القسام قديفة الياسين عيار 105 مم محلية الصنع والمضادة للدروع ذات القدرة التدميرية العالية واستخدمتها حماس في حربها ضد إسرائيل وأسفرت عن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية.

لا شك أن الأسلحة الإسرائيلية أكثر تطوراً وضخامة من أسلحة حماس، إلا أن الحركة تعرف جيداً الأرض وطبيعتها ودهاليزها ما يُعد ورقة رابحة في المواجهة البرية المباشرة.

وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي صالح المعايطة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية":