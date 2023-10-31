والإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز "الشاباك" أنه "حرر الجندية في الجيش أوري مغيديش، بعد اختطافها من قبل حركة حماس".

لكن وسائل إعلام نقلت عن قيادات في حماس أن رواية الجيش الإسرائيلي "ليست صحيحة"، وهدفها التشويش على نشر الحركة مقطع فيديو لثلاث سيدات من الرهائن، اتهمن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفشل في حمايتهن.

وخلال الساعات الماضية، تداول مرتادو منصات التواصل الاجتماعي صورا من حساب على "فيسيوك" منسوب للجندية المحررة، يظهر فيه أنها شاركت منشورا لأحد محلات الخضراوات والفاكهة بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، أي بعد 5 أيام من تاريخ أسرها المزعوم، مما يشكك في كونها كانت ضمن الرهائن لدى حماس.

كما ثارت تساؤلات عن سبب رفض الجيش الإسرائيلي إعلان كيف وأين تم تحرير المجندة.

3 أدلة

وقال مستشار الإعلام الرقمي في غزة خالد صافي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك 3 أدلة تنسف الرواية الإسرائيلية عن تحرير المجندة المزعومة، هي: