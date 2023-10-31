أعلنت إذاعة راديو إسرائيل، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر.
ويأتي الإعلان بعدما دوت صفارات الإنذار في منطقة إيلات على البحر الأحمر.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الإنذار يتعلق بـ"انتهاك محتمل من طائرة معادية"، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وكالات - أبوظبي
أعلنت إذاعة راديو إسرائيل، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر.
ويأتي الإعلان بعدما دوت صفارات الإنذار في منطقة إيلات على البحر الأحمر.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الإنذار يتعلق بـ"انتهاك محتمل من طائرة معادية"، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.
ويأتي الإعلان بعدما دوت صفارات الإنذار في منطقة إيلات على البحر الأحمر.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الإنذار يتعلق بـ"انتهاك محتمل من طائرة معادية"، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.