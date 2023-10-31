ويأتي الإعلان بعدما دوت صفارات الإنذار في منطقة إيلات على البحر الأحمر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الإنذار يتعلق بـ"انتهاك محتمل من طائرة معادية"، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.