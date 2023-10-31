وأوضح المصدر أن القوات الإسرائيلية هدمت منزلا يملكه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.

وأشارت الصحيفة إلى أن منزل العاروري يقع في بلدة عارورة قرب رام الله.

ووقع أمر تنفيذ العملية قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي اللواء يهودا فوكس، يوم 27 أكتوبر الجاري.

وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن العاروري، المقيم في لبنان، يعتبر الزعيم الفعلي لحركة حماس في الضفة الغربية.