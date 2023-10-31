ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها، إن الطيران الإسرائيلي استهدف منازل في محيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، وأخرى في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر غرب غزة، ومحيط مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، ومحيط مستشفى الصداقة التركي.

ووفق المصادر، فإن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة، يشهد انقطاعا متكررا في التيار الكهربائي بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وتأوي مستشفيات القطاع آلاف من النازحين الباحثين عن مكان آمن، إلى جانب الكوادر الطبية والصحية العاملة بها.

وقالت وزارة الصحة إن 34 في المئة من مستشفيات غزة لا تعمل، و65 في المئة من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، بينما قتل 124 فلسطينيا من الكوادر الصحية، وجرح أكثر من 100، وتضررت 50 مركبة إسعاف، بينها 25 تعطلت عن العمل بشكل كامل.

كما تم إغلاق 12 من أصل 35 مستشفى وهي المستشفى الدولي للعيون، مستشفى دار السلام، مستشفى اليمن السعيد، مستشفى الطب النفسي، مستشفى بيت حانون، مستشفى الدرة للأطفال، مستشفى حمد لإعادة التأهيل، مستشفى الكرامة، مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية.

كما توقف 46 مركز رعاية صحية من أصل 72 عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود.

وأشارت وزارة الصحة إلى النقص الحاد في الأدوية والمعدات والكوادر اللازمة لعلاج الأعداد الكبيرة من الجرحى، إضافة للانخفاض الحاد في الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء، حيث يتم إجراء عمليات جراحية بدون تخدير وعلى ضوء الهواتف.