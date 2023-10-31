وقال هلال إن "صمت البوليساريو حول أحداث السمارة يشير إلى أنها المتورطة في الحادث، ونحن لنا الحق الدولي في الرد على أي هجوم إرهابي"، حسبما نقل موقع "هسبريس" المغربي.

وأكد هلال أن "المغرب لا يتهم أحدا فيما تقوم السلطات بالتحقيقات اللازمة"، مضيفا أن "المؤشرات تذهب إلى طرف واحد مباشر، وهو البوليساريو، التي قامت بنشر ببلاغ تشير فيه إلى استهداف السمارة".

وتابع قائلا إن "قوات المينورسو قدمت بسرعة إلى أماكن الحادث، وعاينت التفجيرات في أماكن مدنية، وقامت بعد ذلك برفع تقرير للأمم المتحدة".

واختتم قائلا إن "تفجيرات السمارة مست مناطق مدنية وصناعية، ولا تعرف وجودا عسكريا، وأدت إلى وفاة شاب مغربي قدم من فرنسا".

وأسفرت 4 انفجارات وقعت، ليل السبت الأحد، بمدينة السمارة بالصحراء المغربية عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن جروح اثنين من المصابين وصفت بالخطيرة.

وأضافت أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى بالعيون بالصحراء المغربية.

وقالت إن الشخص الثالث، الذي أصيب بجروح طفيفة، تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافات الأولية في الموقع.

وأشارت الوكالة إلى تسجيل أضرار مادية في منزلين، وتوجه السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية فور إشعارها إلى مكان الانفجارات.