وقال خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب: "الدعوات لوقف إطلاق النار هي دعوات لإسرائيل للاستسلام في مواجهة حماس. هذا لن يحصل".

ودعا المجتمع الدولي للانضمام إلى إسرائيل بطلب "تحرير فوري وغير مشروط" للرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ هجومها في 7 أكتوبر.

وقال نتنياهو: "آمل وأدعو أن تدعم الأمم المتحضرة هذه المعركة".

وأضاف: "حتى أكثر الحروب عدالة توقع خسائر بشرية في صفوف المدنيين دون قصد".