وأوضح راجح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الدفعة الثامنة تضم 59 شاحنة، بواقع 25 شاحنة من قافلة المساعدات المصرية التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و34 شاحنة من جانب الهلال الأحمر المصري وهي من المساعدات الدولية التي وصلت عبر مطار العريش في شمال سيناء.

ونوه راجح إلى أن قافلة المساعدات أمام معبر رفح تزداد بشكل يومي وكلما دخلت مجموعة شاحنات لغزة جاء أكثر منها سواء من مساعدات مصرية أو دولية.

وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مرونة أكبر في إدخال شاحنات المساعدات، مشيرا إلى أن شاحنات المساعدات التي دخلت، الإثنين، تحمل بجانب الأغذية والمياه والدواء، ملابس وأغطية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم معبر رفع في الجانب الفلسطيني وائل أبو عمر، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن 26 شاحنة من دفعة المساعدات التي دخلت اليوم، وصلت بالفعل إلى الجانب الفلسطيني من المعبر بينما تخضع بقية الدفعة للإجراءات في الجانب المصري ومنتظر وصولها تباعا.

وأشار إلى أن الشاحنات التي وصلت تحمل أغذية ومياه للشرب وأدوية.

وأكد أبو عمر أن إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة بالفعل منذ إعادة فتح المعبر بلغ 157 شاحنة.

يذكر أن الأمم المتحدة تعتبر عدد شاحنات المساعدات التي تدخل لغزة منذ إعادة فتح معبر رفح محدودا جدا، وطالبت "بدخول 100 شاحنة يوميا لإغاثة 2.4 مليون نسمة هم سكان القطاع المحرومون من كل شيء".