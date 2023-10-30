ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالمقطع المصور الذي نشرته حركة حماس، الإثنين، وتظهر فيه 3 رهائن، ووصفه بأنه "دعاية نفسية قاسية".