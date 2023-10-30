وقال المتحدث ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي، إن "اليونان تدرس مع جميع حلفائها، وبينهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إيصال مساعدات إنسانية عن طريق البحر إلى المدنيين" في غزة.

وأضاف: "إنه إجراء صعب ومعقد جدا، وليس لدينا أي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي".

وتزايدت الدعوات الأحد للسماح بمرور المساعدات الإنسانية الطارئة إلى قطاع غزة، الذي يشهد "اشتباكات عنيفة" بين حماس والجيش الإسرائيلي.

والجمعة أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الواقعة في جنوب شرق البحر المتوسط، تؤيد "فتح ممرات إنسانية" و"هدنة إنسانية إذا لزم الأمر".

ويعاني قطاع غزة حصارا قاسيا، وخلال الأيام الأخيرة تدخل له شحنات مساعدات غذائية وطبية عبر معبر رفح الذي يفصله عن مصر، لكنها ليست كافية لإغاثة أكثر من مليوني فلسطيني.