وتعتزم الجامعة تقديم منح أكبر لأولئك الذين يخدمون في وحدات القتال أو وحدات الدعم القتالي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وستقدم جامعة تل أبيب أيضا مساعدة إضافية "فورية" لطلاب الخدمة الاحتياطية، أو للطلاب من شمال وجنوب إسرائيل، ممن يواجهون مشاكل مالية.

وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن المنح ستقدم من خلال صندوق الطوارئ في الجامعة، الذي أنشئ بعد وقت قصير من بدء هجوم حماس يوم 7 أكتوبر الجاري، علما أنه يحظى بدعم جهات مانحة.

وكانت الجامعة قد أعلنت في وقت سابق إعفاء الطلاب المقيمين في سكن الطلاب، الذين تم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية، من دفع الإيجار لشهري أكتوبر ونوفمبر، كما ستوفر منحا دراسية للمساعدة في الإيجار لمن لم يتم استدعاؤهم.

وبسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي والاستدعاء الضخم لجنود الاحتياط، الذي يشمل أعدادا كبيرة من الموظفين والطلاب في الجامعات الإسرائيلية، تم تأجيل بدء العام الدراسي لجميع مؤسسات التعليم العالي تقريبا، حتى 3 ديسمبر المقبل على الأقل.

وتشن إسرائيل هجوما عنيفا على قطاع غزة منذ أسابيع أدى إلى مقتل أكثر من 8 آلاف شخص معظمهم أطفال، بعد هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر الجاري.

وتزامنا مع التصعيد، استدعت إسرائيل أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط، في أكبر تعبئة بتاريخ البلاد.