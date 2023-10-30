وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة، رفعت الدعوى بسبب "خطاب الكراهية الذي نشرته نافون ضد الشعب الإسرائيلي والمنظمات الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي".

وجاء في حيثيات الدعوى التأديبية، أنه "منذ بداية الحرب نشرت تسيبي نافون العديد من المنشورات على صفحتها على فيسبوك تتضمن تصريحات مسيئة للغاية ضد مختلف الأطراف، بما في ذلك الهيئات الاحتجاجية والقنوات الإعلامية والإعلاميين، والنيابة العامة، واليسار، ورئيس المعارضة وغيرهم".

وفي الدعوى، تم الاستشهاد بالعديد من منشورات نافون، التي وصفت فيها مختلف الأشخاص والمنظمات بـ"الخونة"، و"اليهود الخونة"، و"الحثالة"، و"الطابور الخامس"، وقالت إنه "يجب مقاضاتهم" بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.

وكتبت الموظفة معظم المنشورات، وفي حالات أخرى شاركت منشورات آخرين، وفي بعض الأحيان أضافت "كلمات بذيئة" خاصة بها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت لجنة مستخدمي الدولة، إن كبيرة الموظفين لدى زوجة رئيس الوزراء "لديها ماض ملحوظ من التورط في أفعال مماثلة".

ففي سبتمبر 2019، تلقت نافون مكالمة توضيحية من نائب المدير العام لديوان رئيس الوزراء في ذلك الوقت، بسبب منشورات مسيئة مختلفة، وفي عام 2021 رفعت دعوى قضائية ضدها أمام المحكمة التأديبية بسبب المنشورات المسيئة أيضا، وأدينت وحكم عليها بالتوبيخ الشديد ومصادرة نصف راتبها.