وبعد 23 يوما من القصف الجوي الإسرائيلي، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى ما يزيد عن 8 آلاف شخص، وما يزيد عن 21 ألف مصاب، وفق آخر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين لا يزال ما يزيد عن 1870 شخصا تحت الأنقاض.

وعلى الرغم من دخول 117 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة الذي يرزح تحت وطأة ما وصفته الأمم المتحدة بـ"كارثة إنسانية"، إلا أنها لم تتضمن أي شاحنات للوقود نتيجة الرفض الإسرائيلي لتلك الخطوة حتى الآن.

ودعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى السماح بإدخال إمدادات الوقود بشكل عاجل إلى قطاع غزة، محذرة من أن مخزونات الوكالة بدأت تنفد وهو ما يجعل الوضع على حافة الهاوية.

وكثّفت عواصم عربية ودولية اتصالاتها خلال الـ72 ساعة الماضية لحشد ضغط دولي، يدفع إسرائيل للموافقة على تسريع دخول المساعدات، وبعدد أكبر، وبشكل خاص "الوقود".

واستمع موقع "سكاي نيوز عربية" إلى مناشدة صوتية من العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني بضرورة إدخال الوقود إلى القطاع؛ لضمان استمرار تشغيل سيارات الإسعاف والمستشفيات، في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية، حيث توقفت 3 سيارات قبل ساعات، من أصل 27 سيارات تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

مخاطر واسعة

من جانبه، كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عبدالجليل حنجل، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن الوضع الراهن داخل القطاع في خضم منع إمدادات الوقود منذ ما يزيد عن 23 يوما، قائلا:

بالفعل هناك توقف لعدد من سيارات الإسعاف، بسبب النقص الحاد في الوقود، ومع استمرار منع دخول الشاحنات إلى قطاع غزة، سيتم توقيف عدد إضافي من السيارات.

الوقود حاليا يتساوى مع الحاجة الطبية في المستشفيات، لأنه يضمن استمرار تشغيل محطات الأكسجين والكهرباء وهي العصب الذي يحيي هذه المستشفيات، خاصة أننا نتحدث عن العناية المكثفة وأقسام الحضانات وغرف العمليات وأجهزة الغسيل الكلوي، و"كل شيئ سيتوقف في حال استمرار توقف إمدادات الوقود".

الجيش الإسرائيلي يمنع حتى الآن دخول الوقود بشكل مباشر، كما أن الشاحنات التي دخلت من معبر رفح وتسلمتها طواقمنا لا تشمل الوقود.