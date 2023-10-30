وأوضح المسؤول في حرس الحدود أن عدة ضربات جوية دمرت جزءا من قافلة من 10 شاحنات استخدمت معبر القائم الحدودي من العراق للعبور إلى سوريا السبت.

ويقع المعبر الحدودي بالقرب من بلدة البوكمال السورية القريبة من الموقع الذي نفذ فيه الجيش الأميركي غارات جوية، الجمعة، على منشأتين قال إن الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها تستخدمهما.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن تلك الضربات الجوية جاءت ردا على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا.

كما ذكر مصدران من فصيل عراقي، الإثنين، أن ضربات جوية نفذتها طائرة مجهولة، الأحد، أصابت مبنى كان الفصيل يستخدمه بالقرب من البوكمال.

وأضاف المصدران أن مقاتلي الفصيل أخلوا المبنى الذي تعرض للهجوم، السبت، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من وقوع الهجمات.