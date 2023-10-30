أصيب شرطي إسرائيلي في حادث طعن قرب محطة مترو في القدس، حسبما أفادت تقارير صحفية.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الشرطي تعرض لجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.
وبحسب الشرطة والمسعفين، قُتل المهاجم بالرصاص.
ترجمات - أبوظبي
أصيب شرطي إسرائيلي في حادث طعن قرب محطة مترو في القدس، حسبما أفادت تقارير صحفية.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الشرطي تعرض لجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.
وبحسب الشرطة والمسعفين، قُتل المهاجم بالرصاص.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الشرطي تعرض لجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.
وبحسب الشرطة والمسعفين، قُتل المهاجم بالرصاص.