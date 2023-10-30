وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الشرطي تعرض لجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.

وبحسب الشرطة والمسعفين، قُتل المهاجم بالرصاص.