وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على حسابه في "إكس": "ردا على عمليات إطلاق من سوريا باتجاه إسرائيل في وقت سابق من يوم الأحد، قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية".

ولم يكشف الجيش مزيدا من التفاصيل حول طبيعة هذه البنية التحتية أو الخسائر التي تسببت بها الضربة، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن مقاتلات إسرائيلية شنت بعد منتصف الليلة غارات على درعا وتحديدا في محيط نوى بريف المحافظة الغربي.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 45 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 32 منها جوية و13 برية.

وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 93 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.