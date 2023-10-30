وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الصداقة التركي أيضا.

وقتل عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال، في تجدد لقصف الطائرات الإسرائيلية، مساء الأحد، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز على الشمال والوسط.

ووفقما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استقبلت المستشفيات 32 قتيلا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلين شمال القطاع.

وفي وسط القطاع، قصفت طائرات إسرائيلية منزلا في منطقة الزوايدة، ما أدى لوفاة عدد من الأشخاص وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى غارة أخرى على منزل في النصيرات، ما أدى لمقتل امرأة وجميع أبنائها.

واستهدف الطيران الإسرائيلي برج المهندسين في تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، كما قتل طفل (8 سنوات) في قصف على منزل مدينة رفح.