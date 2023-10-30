وأوضح أبو عمر أن "تلك هي الدفعة السابعة من المساعدات وهي في ذات الوقت أكبر دفعة تدخل غزة منذ بدء التصعيد في القطاع وفرض إسرائيل الحصار عليه".

ونوه إلى أن إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت غزة عبر معبر رفح حتى الآن بلغ 117 شاحنة، وتفصيلها كالتالي:

• السبت 21 أكتوبر الجاري دخلت أول دفعة مساعدات وكانت تشمل 20 شاحنة.

• الأحد 22 أكتوبر دخلت 14 شاحنة.

• الإثنين 23 أكتوبر دخلت 20 شاحنة.

• الثلاثاء 24 أكتوبر دخلت 8 شاحنات.

• الخميس 26 أكتوبر دخلت 12 شاحنة.

• الجمعة 27 أكتوبر دخلت 10 شاحنات.

• الأحد 29 أكتوبر دخلت 33 شاحنة.

وشدد أبو عمر على أن جميع الشاحنات التي دخلت تحمل أغذية ومياها وأدوية فقط ولم تدخل أية شاحنات وقود منذ 7 أكتوبر حتى الآن، وأن جميع المساعدات بعد دخولها للقطاع يتم توزيعها بمعرفة منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أنه لا تزال هناك المئات من شاحنات المساعدات المتوقفة أمام معبر رفح في الجانب المصري تنتظر الدخول لقطاع غزة، وتضم شاحنات ضمن قافلة مساعدات مصرية وأخرى دولية وصلت عبر مطار العريش في شمال سيناء.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الأمم المتحدة تعتبر عدد شاحنات المساعدات التي تدخل لغزة منذ إعادة فتح معبر رفح محدودا جدا، وطالبت "بدخول 100 شاحنة يوميا لإغاثة 2.4 مليون نسمة هم سكان القطاع المحرومون من كل شيء".