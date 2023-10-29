وقال كريم خان إنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال.

وأردف خان قائلا "يتعين ألا تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين، فهم أبرياء".

ونقلت رويترز عن مدعي عام الجنائية الدولية قوله إن هناك حقوقا للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتحقق المحكمة في وقائع بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذعام 2021، وتتحرى ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية هناك.

وسبق لخان أن قال إن للمحكمة الجنائية ولاية قضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر في إسرائيل وفي أراضي غزة.

وفي مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة، أبدى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قلقا حيال هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وفيما يلي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحافي لمدعي محكمة الجنايات الدولية: