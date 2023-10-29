وأكد بشار مراد، مدير مستشفى القدس في غزة، أنه لا يمكن إخلاء المستشفى بسبب عدم وجود طرق للنزوح.

وفلت مراد إلى أن المستشفى تعرض "لدمار جزئي"، بعد الغارات الإسرائيلية في محيطه، وأن استهداف المستشفى سيعرض النازحين داخله لخطر الموت.

وطالب في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، بحماية المستشفى من "أي استهداف إسرائيلي".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال الأحد، إن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور "مثيرة للقلق البالغ".

وكتب أدهانوم غيبريسوس على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تقرير الهلال الأحمر الفلسطيني عن تحذيرات بإخلاء مستشفى القدس في غزة مثير للقلق البالغ.

وأضاف "نشدد على أن من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر".

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت، في وقت سابق اليوم الأحد، إنها تلقت تهديدات شديدة اللهجة من القوات الإسرائيلية بـ"الإخلاء الفوري لمستشفى القدس" في قطاع غزة "كونه سيتم قصفه".

وأضافت الجمعية، في بيان لها، إنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 مترا.