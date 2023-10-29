وأوردت وكالة الأنباء "أثينا نيوز" أن المتظاهرين أطلقوا عبر مكبرات الصوت هتافات من بينها "نحن نناضل من أجل أن ينعم الناس بالسلام".

وكذلك هتف متظاهرون "أوقفوا المجزرة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في غزة".

ووصف المتظاهرون في أثينا إسرائيل بأنها "دولة قاتلة"، ونددوا أيضا بالحكومة اليونانية لامتناعها عن التصويت في الأمم المتحدة الجمعة لصالح وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.

وفي أثينا، انطلق المتظاهرون في مسيرة إلى السفارة الإسرائيلية في بسيخيكو، إحدى ضواحي العاصمة اليونانية، وفق "فرانس برس".

ولم يتم الإبلاغ عن أي إخلال خلال التظاهرة.

وشارك في التحرّك سفير السلطة الفلسطينية يوسف درخم ووفد كبير من الحزب الشيوعي اليوناني.

وتظاهر عشرات الآلاف من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في بريطانيا السبت مطالبين بوقف لإطلاق النار في حين كثّف الجيش الإسرائيلي هجومه على غزة.

وتظاهر آلاف الأشخاص أيضا في فرنسا وسويسرا وفي نيويورك.