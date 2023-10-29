وكتب أدهانوم غيبريسوس على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تقرير الهلال الأحمر الفلسطيني عن تحذيرات بإخلاء مستشفى القدس في غزة مثير للقلق البالغ.

وأضاف "نشدد على أن من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر".

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت، في وقت سابق اليوم الأحد، إنها تلقت تهديدات شديدة اللهجة من القوات الإسرائيلية بـ"الإخلاء الفوري لمستشفى القدس" في قطاع غزة "كونه سيتم قصفه".

وأضافت الجمعية، في بيان لها، إنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 مترا.

من جهتها، قالت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لسكاي نيوز عربية: "نشعر بالقلق الشديد على سلامة الطواقم العاملة في مستشفى القدس".

وطالبت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الطواقم الطبية بغزة، بعد دعوة إسرائيل إلى الإخلاء الفوري لمستشفى القدس، مشيرة إلى أن 12 ألف نازح موجودون في مستشفى القدس في غزة.

يأتي هذا فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية، في وقت مبكر من اليوم الأحد، بالقرب من أكبر مستشفى في غزة، والذي يكتظ بالمرضى وعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يبحثون عن مأوى.