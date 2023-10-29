وأضافت الوزارة أن من بين القتلى الذين سقطوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة 2062 امرأة و460 مسنا.

وكانت الوزارة أعلنت أمس السبت مقتل 7650 فلسطينيا، مع إصابة 19450 في قطاع غزة، بينما قتل 114 شخصا، على أيدي الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وسقط أكثر من 1950 جريحا في عمليات الدهم في مختلف مدن ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة: إن عدد القتلى من الكوادر الطبية ارتفع إلى 116 شخصا، بالإضافة إلى تدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 57 مؤسسة صحية.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة قال في وقت سابق الأحد إن عدد المفقودين تحت الأنقاض بلغ 1800 "ولا نعلم إن كانوا أحياء أم أمواتا".