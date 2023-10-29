وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن جروح اثنين من المصابين وصفت بالخطيرة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن السلطات المحلية بإقليم السمارة أن الانفجارات ضربت حي لازاب "ZAP" وحي السلام والحي الصناعي (انفجاران).

وأضافت أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى بالعيون بالصحراء المغربية.

وقالت إن الشخص الثالث، الذي أصيب بجروح طفيفة، تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافات الأولية في عين المكان.

وأشارت الوكالة إلى تسجيل أضرار مادية على مستوى منزلين.

وتوجهت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية فور إشعارها إلى مكان الانفجارات.