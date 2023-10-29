وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لإعادة الكويتيين إلى بلادهم، "في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة"، في إشارة إلى الاشتباكات المتواصلة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقالت سفارة الكويت في بيانها: "استنادا إلى بيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والذي يحث كافة المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة الجمهورية اللبنانية إلى تأجيل السفر خلال هذه الفترة، والذي يهيب كذلك بالمواطنين الموجودين حالا في لبنان إلى العودة الطوعية إذا لم يكن هناك حاجة ملحة لوجودهم، في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة في الوقت الرهان".

وكانت عدة دول عربية وغربية قد طلبت من مواطنيها مغادرة لبنان، مع استمرار الاشتباكات على الحدود الجنوبية لهذه البلاد مع إسرائيل منذ ثلاثة أسابيع.