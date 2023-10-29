وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن آلاف الأشخاص اقتحموا مستودعات المساعدات في غزة لأخذ مواد غذائية وغيرها من المواد الأساسية.

وأوضحت الأونروا أن الآلاف من سكان غزة اقتحموا مستودعات ومراكز توزيع المساعدات التابعة لها واستولوا على الطحين (الدقيق) و"مواد البقاء الأساسية".

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان "هذه علامة مقلقة على أن النظام المدني بدأ في الانهيار بعد 3 أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة".

وتوقفت إمدادات المساعدات المتجهة إلى غزة منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع الفلسطيني ردا على هجوم دام شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت بمقتل أكثر من 8000 فلسطيني، ونحو 20 ألف جريح، كما نجم عنها نزوح قرابة 1.5 مليون فلسطيني داخل القطاع.