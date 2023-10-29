وقالت المصادر لأكسيوس إن الزيارة جرى ترتيبها منذ وقت طويل، لكنها تأتي في وقت بدأت فيه إسرائيل المرحلة الثانية من حرب غزة.

وذكر تقرير أكسيوس أنه من المتوقع أن يجتمع وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وعدد من أعضاء من مجلس الشيوخ.

وكان قد بحث الرئيس الأميركي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء الماضي جهود الحيلولة دون اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس.