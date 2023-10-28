وقال محمود بصل مدير إعلام الدفاع المدني لوكالة فرانس برس "مئات البنايات والمنازل دمرت كليا وآلاف الوحدات تضررت"، مضيفا أن عمليات القصف الإسرائيلي الكثيفة أدت إلى تغير "معالم غزة ومحافظة الشمال".

وقال شهود عيان إن غالبية القصف تركز على مناطق محيطة بمستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي الواقعين في منطقة جباليا بشمال غزة.

وأحدثَ القصف حفرا في الشوارع وسوى العديد من المباني بالأرض في المنطقة.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت طوال ليلة أمس هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 100 طائرة مقاتلة شاركت في حملة القصف الجوي على قطاع غزة، وأفادت تقارير بأنها "الأعنف والأكبر" منذ بدء العمليات الحربية الإسرائيلية على القطاع بعد السابع من أكتوبر الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن القصف الإسرائيلي تركز في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

وكان دمار واسع النطاق لحق بمعظم أنحاء مدينة غزة وضواحيها، وبالعديد من المناطق الممتدة على طول القطاع.

يشار إلى أن ما يصل إلى 190 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، بينما تعرضت نحو 29 ألف وحدة سكنية لضرر كلي أو لم تعد صالحة نهائيا للسكن، وذلك حسب التقارير الواردة من قطاع غزة حتى نهاية يوم الخميس.

كما أسفر القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة عن مقتل ما لا يقل عن 7000 شخص، فيما أصيب نحو 18500 شخص بجروح متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة والخفيفة.

كما نجم عن العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة نزوح ما يصل إلى 1.5 مليون فلسطيني، من أصل 2.4 مليونا يعيشون في قطاع غزة المحاصر.