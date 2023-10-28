وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث، وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة على الطريق الصحراوي، على بعد نحو 132 كيلومترا شمالي العاصمة القاهرة، حدث تسرب للزيت، أدى بعدها إلى تصادم عدد كبير من السيارات، واشتعال النيران بعدد منها.

وأسفر الحادث عن وفاة 32 شخصا وإصابة 58 آخرين، نقلوا إلى مستشفيات وادي النطرون وغرب النوبارية.

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الحادث، وكلفت المباحث الجنائية المصرية بتقديم تحرياتها حول الواقعة.