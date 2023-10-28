جاء حديث السيسي في مداخلة على هامش فعاليات النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة بالقاهرة.

وقال الرئيس المصري في مداخلته:

"إن الدولة المصرية بفضل شعبها وجيشها قادرة على حماية مقدراتها تماما".

"لا تقلقوا وواصلوا العمل من أجل البناء والتعمير".

"أطمئنكم أن لا أحد يستطيع إيذاء مصر".

"يجب طمأنة الناس في ضوء الوضع الإقليمي وسنواصل لعب دور إيجابي".

وكشف السيسي عن أن الدولة المصرية تقوم بدور إيجابي في ملف إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة.

وقال: "هناك الكثير من التفاصيل، وليس كل شيء يتم الإعلان عنه".

وأعرب السيسي عن شكره إلى كل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة.

وقال: "إننا نبذل جهودا كبيرة من أجل الاستجابة لمتطلبات 2.3 مليون فلسطيني في غزة تحت الحصار، دون ماء ووقود ومواد طبية ضرورية، وأن إدخال 20 شاحنة يوميا ليس كافيا، بل نحتاج إلى قدر أكبر من المساعدات للدخول إلى قطاع غزة".