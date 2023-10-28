وقال تيدروس أدهانوم "انقطاع الكهرباء في غزة يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى".

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أنه "لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف أو العثور على ملجأ آمن".

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" قالت في وقت سابق إنها لم تتمكن من الوصول إلى بعض الزملاء الفلسطينيين.

وأعربت المنظمة عن قلقها بشكل خاص على "المرضى والطاقم الطبي وآلاف العائلات التي لجأت إلى مستشفى الشفاء والمرافق الصحية الأخرى".

من جهتها، قالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إن المنظمة لم تعد قادرة على التواصل مع موظفيها في غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها فقدت تماما كافة الاتصالات مع غرفة عملياتها في غزة وكذلك فرقها العاملة هناك، فيما أعلنت الحكومة التي تديرها حماس في القطاع أن فرق الإنقاذ لا تستطيع تلقي اتصالات الطوارئ.