تظاهرات في الأردن

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الآلاف تظاهروا في منطقة الرايبة بالعاصمة عمّان، حيث مقر السفارة الإسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن هؤلاء شاركوا في "وقفة تضامنية في منطقة الرابية بعمان، مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة، رفضا للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على القطاع".

كما شهدت مناطق عدة في الأردن "وقفات تضامنية واحتجاجية مسائية مع الأشقاء في غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع"، وفقا للوكالة.

وعبروا "عن تضامنهم مع الأهل في غزة، فيما استنكروا الصمت الدولي تجاه ما يحدث في غزة من جرائم بحق المدنيين وتدمير للمنازل وقتل للأبرياء، وقصف للمستشفيات والمراكز الطبية، وصعوبة الوضع الإنساني في غزة".

في تونس

تظاهر مئات التونسيين أمام مقر السفارة الفرنسية في في شارع بورقيبة الشهير بالعاصمة تونس للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن المشاركين تظاهروا أمام سفارة فرنسا للضغط على باريس "التي أعلنت تأييدها لاسرائيل في هجومها الرامي الى إنهاء المقاومة الفلسطينية".

وامتدت التظاهرات إلى مدن تونسية أخرى، حيث شهدت مثلا مدينة صفاقس مسيرات رفع فيها المشاركون الأعلام الفلسطينية.

يهود ينفذون أكبر عصيان مدني في نيويورك

وفي مدينة نيويورك الأميركية، أغلق مئات المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس محطة غراند سنترال، أحد مراكز النقل الرئيسية في المدينة.

وقالت هيئة النقل على موقعها الإلكتروني "محطة غراند سنترال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب احتجاج"، وفق "رويترز".

وحثت الركاب على استخدام محطات بديلة والأخذ في الاعتبار بزيادة وقت الانتقالات.

وكُتب على إحدى اللافتات المرفوعة داخل المبنى "احزنوا على الموتى، وقاتلوا بكل قوة من أجل الأحياء".

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تدفق المتظاهرين من محطة القطار إلى الشارع 42 في وسط مانهاتن، واحتجاز سلطات إنفاذ القانون لعدد كبير من الأشخاص.

ونشرت مجموعة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، التي نظمت الاحتجاج، مقطعا مصورا على "إنستغرام" يظهر الشرطة في المحطة ترافق صفا طويلا من المتظاهرين، الذين كانوا يرتدون قمصانا كتب عليها "أوقفوا إطلاق النار الآن" و"ليس باسمنا" وأذرعهم خلف ظهورهم.

وكتبت المجموعة في المنشور "يتم اعتقال المئات من اليهود والحلفاء فيما يُرجح أنه أكبر عصيان مدني جماعي تشهده مدينة نيويورك خلال عقدين من الزمن".

تظاهرة في تورنتو

تجمع المئات من المناصرين للقضية الفلسطينية أمام مقر القنصلية الإسرائيلية في مدينة تورنتو الكندية.

ورفع المشاركون في التظاهرة الأعلام الفلسطينية وارتدى بعضهم الكوفية التي ترمز إلى فلسطين.

ونددوا بموقف رئيس الحكومة جاستن ترودو، الذي قالوا إنه منحاز لمصلحة إسرائيل، ودعوا إلى إنهاء الاحتلال.