وقالت نسيبة في مؤتمر صحفي عقب التصويت: "إن تصويت 120 دولة لاعتماد قرار الجمعية العمومية بشأن الهدنة في قطاع غزة وإدخال المساعدات هو رفض صريح للوضع الراهن في غزة."

وأكدت أنه لا بد من إيصال المساعدات الإنسانية، مع وقف لإطلاق النار أو هدنة إنسانية تتيح توفير المساعدة الطبية للمصابين والجرحى.

وكانت قد صوت دولة الإمارات لصالح القرار الذي شاركت في رعايته، والذي تقدمت به المجموعة العربية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحرب في غزة، والمعني بحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

ويدعو القرار الذي اعتُمد في الجمعية العامة بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فوراً وبدون عوائق.