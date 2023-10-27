وأضاف الصفدي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن "التصويت ضد القرار العربي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب الحمقاء وهذا القتل الأحمق".

ويهاجم الجيش الإسرائيلي مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

وذكر مراسلنا أن المقاتلات الإسرائيلية تغير على قطاع غزة بكثافة، في حين يتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع.

وبحسب "فوكس نيوز": "الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا. أقوى هجوم منذ بداية الحرب".

وأفاد مراسلنا بانقطاع الاتصالات والانترنت في قطاع غزة بسبب هجوم كبير للجيش الإسرائيلي الآن.