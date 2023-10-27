وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، "يمكننا أن ندعم هدنات إنسانية بهدف إيصال المساعدة، وكذلك للسماح بإخراج اناس، وهذا يشمل أيضا إدخال الوقود وإعادة الكهرباء".

وتابع: "واشنطن سألت الإسرائيليين عن الأهداف والاستراتيجية، وكيف سينتهي الأمر في غزة"، مشدداً على أن "أميركا لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل".

وأضاف كيربي إن العمليات العسكرية الأميركية في سوريا تستهدف إحباط ومنع الهجمات على الجنود الأميركيين في المنطقة في المستقبل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس إن الجيش الأميركي نفذ ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات مدعومة منه ردا على سلسلة هجمات ضد القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا.

وأعلن البنتاغون الثلاثاء أن قوات للولايات المتحدة وللحلفاء في العراق وسوريا استُهدفت 13 مرة على الأقل الأسبوع الماضي بمسيّرات وصواريخ.

وذكرت شبكة "إن.بي.سي نيوز" نقلا عن القيادة المركزية الأميركية أن نحو 25 عسكريا أميركيا أصيبوا الأسبوع الماضي في هجمات بطائرات مسيرة على قواعد أميركية في العراق وسوريا، مشيرة إلى أن الإصابات طفيفة.

وهدّدت فصائل مسلّحة عدّة مقرّبة من إيران بمهاجمة مصالح أميركية على خلفية دعم واشنطن لتل أبيب منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر وأوقع أكثر من 1400 قتيل في إسرائيل.

وتردّ إسرائيل على الهجوم بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة، أدى بحسب وزارة الصحة في القطاع التابعة للحركة، الى مقتل أكثر من 7000 فلسطيني.