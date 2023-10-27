وأضافت الشبكة نقلا عن مصادر أميركية مطلعة، أن "هناك بعض التقدم، لكن هناك مسائل عالقة أيضا".

وتابعت: "يتم العمل على حل أزمة الرهائن خلال الساعات والأيام المقبلة، وليس الأيام والأسابيع المقبلة كما كانت التوقعات من قبل".

وأوضحت أن "مسألة وقف إطلاق النار التي يتم بحثها لإدخال مزيد من المساعدات، جزء من النقاط التي ساهمت في تقدم مفاوضات الرهائن".

يأتي ذلك فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الوسطاء بأنهم مستعدون للنظر في صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين.

ونقل المصدر هذا التصريح عن مسؤول سياسي مطلع على المفاوضات الجارية بين إسرائيل وقطر ومصر ووسطاء آخرين.

وتزعم تقارير إعلامية أن حماس تطالب بنقل الوقود إلى قطاع غزة وإطلاق سراح السجناء ووقف إطلاق النار.

وذكر المسؤول: "الأمور تقترب من لحظة النضج، وسنعرف قريبا إلى أن ستتجه".

وأبرزت مصادر أخرى أن إسرائيل ستنظر "في احتمال إدخال الوقود، في حال تم عرض صفقة جدية".

وكانت حماس احتجزت أكثر من 200 رهينة أثناء هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وأطلقت سراح 4 منهم مؤخرا.