وأضاف في إحاطة لمراسلي وسائل الإعلام الدولية، أن "حماس لديها عدة مجمعات تحت الأرض، تحت مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في قطاع غزة، التي يستخدمها قادة الحركة لتوجيه الهجمات ضد إسرائيل".

وتابع: "لدى إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بوجود عدة أنفاق تؤدي إلى القاعدة تحت الأرض من خارج المستشفى، بحيث لا يحتاج مسؤولو حماس إلى دخول المستشفى للوصول إليها".

واتهم هغاري حماس باستخدام المستشفى، الذي يضم 1500 سرير ويعمل به حوالي 4 آلاف موظف، درعا.

وأكد أن المعلومات المتعلقة باستخدام حماس للمستشفى تستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات التي جمعتها شعبة المخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام الشاباك، مضيفا: "المعلومات قد تم تقديمها بالفعل إلى الحلفاء".

من جهة أخرى، قال المتحدث إن "حماس تسرق الوقود من الأونروا، وتستخدمه في هجماتها".