وقال العوضي إن "الأمن القومي المصري خط أحمر، وهذا ما أكد عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في العديد من المرات، وبالتأكيد فالقاهرة لن تسمح بأي حال من الأحوال بالاعتداء على أراضيها، وهذا أمر مرفوض على كافة المستويات".

وأشار إلى أن "واقعة الطائرة المُسيّرة التي سقطت فوق طابا لا تزال في طور التحقيقات الرسمية؛ للبحث عن هوية من أطلقها، وكذلك التحقيقات في واقعة مقذوف نويبع، وننتظر تلك النتائج ونثق في قدرات كافة المؤسسات الرسمية".

وأضاف رئيس الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري أن "مصر تحتفظ بحقها في الرد في الوقت والمكان المناسبين، وكل الخيارات مطروحة"، مشددًا على امتلاك مصر لـ"القدرات التي تستطيع الرد بها على أي عدائيات".

وأوضح العوضي أن "الشعب المصري فوض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي على مختلف اتجاهاته"، ومع ذلك أكد أن "القيادة السياسية حكيمة في قراراتها، وتستطيع اتخاذ القرار المناسب وسط تلك التطورات المتلاحقة".

وأكد أن القاهرة لا تزال تُجري مشاوراتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للتحذير من خطورة تصاعد الموقف في قطاع غزة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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