وقال بيسكوف إن "النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يثير التوتر في المنطقة بأكملها"، مشيرا إلى أن وفد حماس التقى مع مسؤولين من الخارجية الروسية.

من جانبها، أكدت الخارجية الروسية، الخميس، وصول وفد عن حماس إلى موسكو.

وأضاف بيسكوف أن موسكو ترى أنه من الضروري مواصلة الاتصالات مع جميع أطراف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بمن فيهم إسرائيل.

والتقى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، ممثلين لحركة حماس في موسكو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، الجمعة.

وقالت الوكالة إن إيران ناقشت وقف إطلاق النار وتقديم الدعم الإنساني إلى غزة خلال الاجتماع الذي عقد الخميس.

وأفادت "تاس" أن علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية أبلغ موسى أبو مرزوق الذي يترأس وفد حماس أن "أولوية" طهران في المفاوضات هي "وقف فوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدة للسكان ورفع الحصار الظالم عن غزة".

وعقب الإعلان عن الزيارة، أكد مصدر دبلوماسي روسي لوكالات الأنباء المحلية، أن اللقاء مع وفد حماس، تمحور حول الرهائن الذين احتجزتهم الحركة، وبينهم أجانب، خلال هجومها غير المسبوق ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن موسكو أكدت لوفد الحركة ضرورة "الإفراج الفوري عن الرهائن الأجانب في قطاع غزة"، وتطرقت إلى "المسائل المرتبطة بإجلاء الرعايا الروس والأجانب الآخرين من القطاع الفلسطيني".

وكانت الخارجية الروسية قد أفادت في وقت سابق بمقتل ما لا يقل عن 20 مواطنا روسيا إسرائيليا مزدوجي الجنسية واحتجاز اثنين رهائن خلال هجوم حماس.