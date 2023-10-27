وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية ردا على سؤال حول عدد القتلى في غزة: "حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه ما يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد".

وتقول سلطات الصحة في غزة إن أكثر من 7000 شخص قتلوا في عمليات القصف التي نفذتها تل أبيب، بعد الهجمات التي شنها مسلحو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال، الأربعاء، إنه "لا يثق في صحة عدد القتلى الذي يعلنه الفلسطينيون" في قطاع غزة.

وردت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على التقارير المشككة، بالقول: "الأرقام التي قدمتها الوزارة خلال نزاعات سابقة أثبتت صحتها".

هذا وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي في اليوم الأول لهجوم حركة حماس، فيما احتجزت الحركة، حسب الجيش الإسرائيلي، أكثر من مئتي شخص كرهائن، وأطلقت سراح 4 نساء منهم إلى الآن.