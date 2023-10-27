وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال، الأربعاء، إنه "لا يثق في صحة عدد القتلى الذي يعلنه الفلسطينيون" في قطاع غزة.

وذكر بايدن: "ليست لديّ أي فكرة أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة حول عدد القتلى"، في إشارة إلى وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة.

إلا أن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قال إن "الأرقام التي قدمتها الوزارة خلال نزاعات سابقة أثبتت صحتها".

وتابع للصحفيين: "في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتبرت هذه الأرقام ذات مصداقية، ولم يسبق لأحد أن شكك فيها".

والخميس أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، من بينهم نحو 3 آلاف طفل من جراء القصف الإسرائيلي.

وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي في اليوم الأول لهجوم حركة حماس، فيما احتجزت الحركة، حسب الجيش الإسرائيلي، 224 شخصا رهائن، وأطلقت سراح 4 نساء منهم إلى الآن.