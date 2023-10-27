وذكرت المصادر أن مقذوفا سقط على مدينة نويبع الواقعة في نطاق الجيش الثالث الميداني.

وأشارت إلى أن المقذوف سقط على أرض صحراء، مما أدى إلى حدوث انفجار من دون تسجيل خسائر بشرية.

وكشفت أنه يجرى حاليا البحث وجمع المعلومات عن مصدر المقذوف.

ونشرت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو قصيرا لموقع سقوط المقذوف.

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي قال فيه المتحدث العسكري المصري إن "طائرة مسيّرة مجهولة الهوية" سقطت صباح الجمعة قرب مستشفى طابا في محافظة جنوب سيناء.

وأضاف: "حادث سقوط الطائرة المسيرة في طابا قيد التحقيق من الجهات المعنية".

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة طفيفة لـ6 أشخاص، تلقوا الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفى.