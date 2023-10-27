وتقع مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وتعتبر من المناطق التي دعا الجيش الإسرائيلي المدنيين بالتوجه إليها.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" الذي تحدث من موقع الحدث، إن "مربعا سكنيا كاملا سوي بالأرض بسبب غارات إسرائيلية ضربت خان يونس".

وأضاف أن "عشرات الضحايا والمصابين انتشلوا من أنقاض هذا المكان".

وأبرز أن "جهود الإنقاذ تستغرق عدة ساعات، بفعل حجم الدمار الكبر وقلة الإمكانيات في غزة".

ويقول مراقبون إن "الصواريخ التي تستخدمها إسرائيل تستهدف أكثر التحصينات تعقيدا وأطولها عمقا تحت الأرض".

ويوضحون أن "الصاروخ الإسرائيلي يخترق الأرض لأمتار ويخرج دخانا ثم ينفجر، وهو قادر على ابتلاع عمارات سكنية من 4 طوابق".

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت الخميس، أن عدد القتلى في القطاع المحاصر من جراء القصف الإسرائيلي تجاوز 7 آلاف، نحو 40 بالمئة منهم من الأطفال.